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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10'u ağır, 28 yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10'u ağır, 28 yaralı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10'u ağır, 28 kişi yaralandı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 08:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:55
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        Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10'u ağır, 28 yaralı
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        Antalya'da kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

        Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı.

        KAZADA 28 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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        YARALILARDAN 10'UNUN DURUMU AĞIR

        50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #Antalya
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