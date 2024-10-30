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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Ölü sandığı balığın dikeni hastanelik etti | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Ölü sandığı balığın dikeni hastanelik etti!

        Antalya'da, avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenleri parmağına battı. Parmağı neredeyse 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Parmağı ertesi gün de şişen amatör balıkçının o anları su altı kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:53
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        Ölü sandığı balığın dikeni hastanelik etti!
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        Antalya Gazipaşa'da, amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz'ın, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı.

        Parmağı bir anda iki kat büyüyüp şişen ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        "DEĞİŞİK BİR ACI HİSSETTİM"

        O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yarım saat sonra, taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce birkaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı.

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        O an çok değişik bir acı hissettim. Eldivenimi çıkarıp parmağımı sıktığımda kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları ve serum verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acı hissettim” dedi.

        "SONRAKİ GÜN DE ŞİŞTİ"

        Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, “Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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        #aslan balığı
        #Son dakika haberler
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