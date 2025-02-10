Antalya'da olay, Alanya’nın Kestel Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu.

REKLAM advertisement1

DÜĞÜN SAHİPLERİ İTİRAZ ETTİ İHA'daki habere göre bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ Sözlü kavganın ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbirlerine düğün salonunda bulunan sandalyeler ile birbirine girdiği görüntüler yer aldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.