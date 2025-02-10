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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Düğünde sandalyeler havada uçuştu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Düğünde sandalyeler havada uçuştu!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düğün salonunda sahne anlaşmazlığı yüzünden iki grup kavga etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:02
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        Düğünde sandalyeler havada uçuştu!
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        Antalya'da olay, Alanya’nın Kestel Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu.

        DÜĞÜN SAHİPLERİ İTİRAZ ETTİ

        İHA'daki habere göre bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu.

        İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

        Sözlü kavganın ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbirlerine düğün salonunda bulunan sandalyeler ile birbirine girdiği görüntüler yer aldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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