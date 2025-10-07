Habertürk
Habertürk
        Antalya haberleri: Domuz avlarken babasını öldürdü

        Domuz avlarken babasını öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlunun kazara av tüfeğiyle vurduğu 71 yaşındaki Ramazan Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın oğlu 42 yaşındaki H.Y. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:34
        Domuz avlarken babasını öldürdü
        Antalya'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

