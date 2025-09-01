Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Bir anahtar uğruna canından oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bir anahtar uğruna canından oldu!

        Antalya'da, evde unuttuğu anahtar yüzünden ikametine giremeyen futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü 43 yaşındaki Alperen Coşar, binanın çatısından 3. kattaki dairesine inmek için güneş enerjisi paneline bağladığı hortumun kopması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 14:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:36
        Bir anahtar uğruna canından oldu!
        Antalya'da, edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 1044 Sokak'taki dairesinden ayrılırken anahtarı içeride unutan Alperen Coşar (43) gecenin ilerleyen saatlerinde geri döndüğünde anahtarı olmadığı için apartmanın çatısına çıktı.

        HORTUM KOPTU BETONA DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre buradaki güneş enerji paneline bağladığı hortum ile 3. kat balkonuna inmeye çalışan Alperen Coşar, hortumun kopması sonucu beton zemine düştü.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sabah komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Coşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alperen Coşar, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak futbol oynadıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını bitirdi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Coşar'ın, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un Teknik Direktörlük görevinde bulunduğu öğrenildi.

        Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
