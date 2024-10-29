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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 5 aylık bebeğin öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Haberler | Son dakika haberleri

        5 aylık bebeğin öldüğü kazada sürücü tutuklandı!

        Antalya'da 6 kişinin yaralandığı ve 5 aylık bebeğin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücü İbrahim Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:45
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        Bu koltukta 5 aylık bir bebek vardı!
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        Antalya'da, 26 Ekim tarihinde, Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde; İbrahim Keskin'in, Neslihan Katmer'in ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın kullandığı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

        BİR OTOMOBİL TAKLA ATIP ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre araçlardan Neslihan Katmer'in kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki şarampole düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        KAZADA 5 AYLIK CAN, HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek ise yaşamını yitirdi.

        0.82 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI TUTUKLANDI

        Kazanın ardından 5 aylık bebeğin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpan, yapılan kontrolde 0.82 promil alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücü İbrahim Keskin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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