Antalya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Antalya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Antalya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.35 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 890.163 oyla yüzde 53.13 - Recep Tayyip Erdoğan: 667.679 oyla yüzde 39.85 - Sinan Oğan: 107.858 oyla yüzde 6.44 - Muharrem İnce: 9.880 oyla yüzde 0.59 oy aldı.



Antalya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 890.163 oyla yüzde 53.13Recep Tayyip Erdoğan: 667.679 oyla yüzde 39.85Sinan Oğan: 107.858 oyla yüzde 6.44Muharrem İnce: 9.880 oyla yüzde 0.59

Antalya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.48 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Antalya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 741.112 oyla yüzde 43.97 - Cumhur İttifakı: 685.571 oyla yüzde 40.68 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 157.999 oyla yüzde 9.38 - Ata İttifakı: 52.872 oyla yüzde 3.14 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 5.115 oyla yüzde 0.3 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 741.112 oyla yüzde 43.97Cumhur İttifakı: 685.571 oyla yüzde 40.68Emek ve Özgürlük İttifakı: 157.999 oyla yüzde 9.38Ata İttifakı: 52.872 oyla yüzde 3.14Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 5.115 oyla yüzde 0.3CHP: 547.772 oyla yüzde 32.50AK Parti: 484.249 oyla yüzde 28.73İYİ Parti: 193.340 oyla yüzde 11.47MHP: 168.549 oyla yüzde 10.00YEŞİL SOL: 80.684 oyla yüzde 4.79TİP: 77.315 oyla yüzde 4.59ZP: 47.808 oyla yüzde 2.84MEMLEKET: 22.487 oyla yüzde 1.33YENİDEN REFAH: 21.351 oyla yüzde 1.27BBP: 11.422 oyla yüzde 0.68GENÇ: 5.659 oyla yüzde 0.34AP: 5.064 oyla yüzde 0.30TKP: 2.543 oyla yüzde 0.15ANAP: 2.338 oyla yüzde 0.14MP: 2.036 oyla yüzde 0.12SOL PARTI: 1.885 oyla yüzde 0.11AB: 1.724 oyla yüzde 0.10GBP: 1.628 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 1.089 oyla yüzde 0.06HKP: 930 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 812 oyla yüzde 0.05TKH: 687 oyla yüzde 0.04YP: 339 oyla yüzde 0.02