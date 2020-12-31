Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese düzenlenen operasyonda, evin bir odasında Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.Buhar makinesi, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma, havalandırma sistemi, vantilatör ve bitki koruma ilaçları ele geçirilen evin balkonunda, kaçmak için birbirine bağlı çarşaflar ele geçirildi.Gözaltına alınan ev sahibi O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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