Antalya DOB'dan "Müzede Gün Batımı" konseri

AA

Antalya Müzesi'ndeki konserde piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Mehmet Ali Tutar, keman sanatçısı Demet Emen, klarnet sanatçısı Nilay Canca ve fagot sanatçısı Oğuzhan Güner sahne aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin de anıldığı konserde, türkü ve opera aryalarının yer aldığı 15 parça seslendirildi.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metin Karataş ve Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel de izledi.