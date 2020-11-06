Antalya DOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

AA

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş'ın sahne alacağı konserde koroyu şef Mahir Seyrek yönetecek.

Müzik düzenlemelerini Antalya DOB orkestra sanatçısı Gürhan Keser'in hazırladığı gecede, eserler Atatürk'ün fotoğraflarından seçilmiş slayt ve video gösterimi eşliğinde seslendirilecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 10 Kasım'da saat 20.00'de verilecek konserde, Fikrimin İnce Gülü, Kırmızı Gülün Adı Var, Efem, Bülbülüm Altın Kafeste, Çalın Davulları, Çökertme, İzmir'in Kavakları, Yemen Türküsü, Vardar Ovası başta olmak üzere sevilen eserler okunacak.