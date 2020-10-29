Antalya Diplomasi Forumundan "120 Saniye" video podcast projesi

ADF'den paylaşılan açıklamada, projenin iki dakikalık ilk video podcastinin Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü vesilesiyle bugün yayımlandığı bildirildi.
Açıklamada, proje kapsamında tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu'nun video mesajlarıyla "97. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet ile Türkiye’nin en büyük kazanımı nedir?" ve "Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına yanıt verdikleri aktarıldı.
Açıklamada, "ADF, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişi sağlama ve stratejik dış politika sorunlarına yaratıcı bir yaklaşımla çözüm önerileri getirme hedefi doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, uluslararası düşünce kuruluşlarıyla çevrim içi etkinlikler gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, sosyal medya üzerinden de faaliyetlerini devam ettiren ADF'nin, kısa zaman içinde siyaset ve akademi çevreleri başta olmak üzere, kamuoyunda ilgi uyandırdığı ve iyi bir takipçi sayısına ulaştığına dikkat çekildi.
ADF'nin, dijital diplomasi faaliyetleri kapsamında alanında tanınmış şahsiyetlerin, belirli bir konuda veya özel günler ve haftalar vesilesiyle fikirlerini sözlü şekilde en fazla iki dakika içinde ifade edecekleri video podcast serilerini başlattığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, dijital diplomaside öncü rol oynayan Dışişleri Bakanlığının yenilikçi girişimi olan Antalya Diplomasi Forumunun (ADF),salgın koşullarında yeni iletişim teknolojilerini en etkin şekilde kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Öte yandan, Forum’un salgın nedeniyle ertelenen toplantısının 2021’de gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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