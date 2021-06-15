Antalya Diplomasi Forumu'nun "yenilikçi diplomasi" teması tanıtım filmiyle anlatıldı

AA

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 18-20 Haziran'da "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF'de dünyanın karşı karşıya olduğu kriz ve fırsatların masaya yatırılacağını anlatan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi hazırlandı.

ADF'nin alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olacağı işaret edilen tanıtım filminde, dünyada 7 milyardan fazla insanın yaşadığı, 700 milyon insanın ise açlıkla savaştığı vurgulandı.

Savaş ve insani krizler sebebiyle 80 milyon insanın yerinden edildiği ve dünyada 46 aktif çatışma olduğu belirtilen tanıtım filminde, şu ifadeler yer aldı:

"Yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve terörizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Tüm bu sorunlara rağmen dünya, küresel krizlere rağmen gerçekçi çözümler arıyor. Bugün yeni bir dönemde yenilikçi diplomasiyi tartışmanın tam zamanı.

Dünya, Antalya Diplomasi Forumu'nda kriz ve fırsatları tartışmak için bir araya geliyor. Birlikte düşünelim, birlikte harekete geçelim. 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' 18-20 Haziran'da Antalya'da buluşalım."

- Bölgesel ve uluslararası gelişmeler panellerde masaya yatırılacak

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, iş insanlarının, kanaat önderlerinin ve akademisyenlerin bir araya geleceği ADF'ye 12 devlet ve hükümet başkanının, 47 dışişleri bakanının katılması öngörülüyor.

Geçen yıl Antalya'da yüz yüze düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ADF'nin, her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedefleniyor.

Dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı forum, liderlere, siyasetçilere, önde gelen akademisyenlere, düşünürlere, kanaat önderlerine, diplomatlara ve iş insanlarına uluslararası sorunları diplomasi penceresinden ele alacakları bir tartışma alanı sunacak.

Katılımcılar, ADF'de bir araya gelerek bu konuları serbest düşünce ortamında tartışabilecek.

- Diplomasinin nabzı ADF'de 18 Haziran'da atmaya başlayacak

Antalya'da Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ADF, 18 Haziran'da öğleden sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun forumu takdim etmesiyle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla hitapta bulunacağı ADF, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcıların yer alacağı panellerle devam edecek.

"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" başlıklı bir panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:

"Küresel Yönetişim: Küresel Çözümler İçin Yeni Yaklaşımlar, Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem, Edinilen Dersler Işığında Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz?, Afrika’yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar, Asya’da Bölgesel İş Birliği, Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Barış Arayışlarına Kadınların Katkısı, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa’nın Geleceği, Bölgesel Örgütlerin Etkinliğini Nasıl Arttırabiliriz?, Gençlik Forumu."

ADF'de, Türkiye ve dünya tarihinde diplomasinin önemli köşe taşlarını oluşturan olay ve kişilere ilişkin "diplomasi tüneli" dahil bazı sergiler de yer alacak.

Panellerin yanı sıra forumda özel konukların ağırlanacağı, yuvarlak masa toplantılarının düzenleneceği ve mülakatları içeren faaliyetler de düzenlenecek.

- ADF süresince her gün Kovid-19 testi yaptırılacak

ADF'ye yurt içinden ya da yurt dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması ve ADF süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek.

Katılımcıların güvenli turizm koşullarını taşıyan otellerde konaklaması ve otelden forum alanına ulaşımlarına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor.