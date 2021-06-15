Antalya Diplomasi Forumu kentin tanıtımına da katkı sağlayacak

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" ana temasıyla, 18-20 Haziran 2021'de Belek Turizm Merkezinde Nest Convention Center'de yapılacak.
Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, başta G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyondaki tecrübesini bu kez Diplomasi Forumuna yansıtacak.
Diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedeflenen forum, devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getirecek.
- "Markamıza değer katacak"
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin iş insanları olarak forumda yer alacaklarını söyledi.
Salgın nedeniyle dünyada seyahat endüstrisinde ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Çetin, sezon öncesi böyle bir toplantının burada yapılıyor olmasının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Foruma üst düzey yöneticilerin katılacağını hatırlatan Çetin, "Forum hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak. Markamıza değer katacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Antalya'yı Türkiye'nin vitrini olarak nitelendiren Çetin, salgın öncesinde turizmde tarihi rekorlara imza atıldığını, kentin salgına rağmen dünyadaki rakiplerine göre daha fazla turisti misafir ettiğini bildirdi.
Kentin bu tür organizasyonlar için de son derece tecrübeli olduğunu dile getiren Çetin, "Bölgenin ve dünyanın geleceğinin masaya yatırılacağı bir forumun, dünya kenti Antalya'da geleneksel hale getirilmesini temenni ediyoruz." dedi.
- Turizm sektörü foruma hazır
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, böyle büyük bir organizasyonun kente önemli bir motivasyon sağlayacağını söyledi.
Etkinliğin tanıtıma ciddi katkı sunacağını vurgulayan Atmaca, "Antalya, dünyaya hitap eden bir kent. Otelleriyle, spor tesisleriyle, servis hizmet kalitesiyle yüksek standartlara sahibiz. Salgın sürecinde de önemli tedbirler aldık, hem kalitemizi hem de güvenli ve sağlıklı hizmetimizi farklı kesimlere de gösterme imkanımız olacak. Forum, Antalya'nın marka değerini daha da artıracaktır." diye konuştu.
Atmaca, kentin bu tür büyük organizasyonlara her zaman hazır olduğunu bildirdi.
- "Turizme de yön verecek"
Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da bu tür toplantıların Antalya'da yapılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.
Organizasyonun ciddi bir motivasyon oluşturduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti:
"Geçen yıldan bu yana Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında çok güzel uygulamaları hayata geçirdik. Bunların daha geniş kitlelere yayılması, dünyanın bilgisi olması açısından önemli bir turizm merkezinin ev sahipliğindeki organizasyon, önemli bir tanıtım hamlesi. Kovid-19 sürecinde turizm faaliyetlerinde siyasilerin aldığı kararların ne kadar önemli olduğunu son bir yılda gördük. Salgın sürecinde turizm, hükümetlerin öngörüsüyle ilerliyor. Siyasetçilerin aldıkları kararlar, turizme de yön veriyor. Siyasilerin buraya gelmesi, diplomasiyle farklı bakış ve görüşleri değerlendirmeleri, turizme de katkı sağlayacaktır. Forum turizme de yön verecektir."
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