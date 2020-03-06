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Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- "Bimarhane" isimli oyundan görüntü

Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahnelediANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT),Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı "Bimarhane"yi sanatseverlerle buluşturdu.Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti.Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostümü Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü.İzleyiciler, sanatçıları bir süre ayakta alkışladı.Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.