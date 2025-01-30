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        Haberler Kültür-Sanat Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Konseri verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Konseri verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Yaylı Çalgılar Konseri, 31 Ocak Cuma günü, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:16
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Yaylı Çalgılar Konseri
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Yaylı Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 31 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Orkestra şefliğini ve keman sanatçılığını Kerem Tunçer'in üstleneceği konserde, özgün çalma tekniğiyle "akordeonu yeniden icat eden adam" olarak tanımlanan Martynas Levickis solist olarak sahne alacak.

        Sanatçı Levickis, konserde akordeonuyla Antonio Vivaldi'nin Mevsimler konçerto dizisini sanatseverler için yorumlayacak.

        Konserde ayrıca dünyaca ünlü bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek.

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        #Yaylı Çalgılar Konseri
        #Kerem Tunçer
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