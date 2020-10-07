Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak

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Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gündüz gösterimiyle bu sezon ilk kez beğeniye sunulacak eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yöneteceği eser, 10 Ekim saat 14.00'te seyirciyle buluşacak.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı müzikalin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Konserde, soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner sahne alacak.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirilecek.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.