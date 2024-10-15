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        Haberler Bilgi Gündem ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: 15 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya'da deprem! 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika haberi... Antalya deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaydedilen sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Antalya deprem son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:08
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        • 1

          Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kaş merkez üssünde yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 15 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          ANTALYA'DA DEPREM!

          AFAD, Antalya açıklarında saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

          AFAD DUYURDU: SİVAS'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.

          4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 11,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          SİVAS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

          Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

          Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

        • 4

          SİVAS DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:4.0 (Mw)

          Yer:Gürün (Sivas)

          Tarih:2024-10-15

          Saat:14:17:00 TSİ

          Enlem:38.8725 N

          Boylam:37.46972 E

          Derinlik:11.08 km

        • 5

          ARTÇILAR SÜRÜYOR!

          Büyüklük:2.3

          Yer:Gürün (Sivas)

          Tarih:2024-10-15

          Saat:14:23:02

          Enlem:38.8725

          Boylam:37.40028

          Derinlik:6.68 km

        • 6

          Büyüklük:3.5

          Yer:Gürün (Sivas)

          Tarih:2024-10-15

          Saat:15:04:18

          Enlem:38.87444

          Boylam:37.46

          Derinlik:9.6 km

        • 7

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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