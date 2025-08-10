Habertürk
        Haberler Gündem Antalya'dan kalkan uçak, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle geri döndü - Güncel haberler

        Antalya'dan kalkan uçak, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle geri döndü

        Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan Manchester'a gitmek için havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle geri döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 00:11 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:11
        Antalya'dan kalkan uçak, geri döndü
        Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü.

        Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu.

        Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
