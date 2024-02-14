Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! - Video haber

Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! - Video haber

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Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti.

Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. REKLAM

Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, ‘Rabbim sen yardım et’ diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.