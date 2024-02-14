Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı!
Antalya'da meydana gelen selde AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumda mahsur kalan kediyi kurtardı. Tamamen sel sularıyla dolu olan bodrum katına giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi kurtardı. İşte o anlar...
Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti.
Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.
Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, ‘Rabbim sen yardım et’ diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.