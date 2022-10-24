Antalya'daki scooter faciasında sürücü tutuklandı!

AA'da yer alan habere göre Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki 2 lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Ortaokuldan bu yana arkadaş olan lise son sınıf öğrencileri Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooterı kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otomobil sürücüsü M.C.G, 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.