Antalya'da elektrikli scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Muhammed Can G.'nin (23), bilirkişi raporunda, 108 kilometre hızla gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Ada Kayahan (Sağda)

KAZA ANINDAKİ HIZI AÇIKLANDI

Balcı'nın kullandığı scootera, Muhammed Can G. yönetimindeki otomobil çarptı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Balcı ve Kayahan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muhammed Can G. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapisle cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanık Muhammed Can G. kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen gençlerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bilirkişi raporunda, sanık Muhammed Can G.'nin 108 kilometre hızla gittiğinin tespit edildiği belirtildi.