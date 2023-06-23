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Antalya'daki falezlerde asansör yanında cansız beden bulundu

Antalya'da, Sahil Yaşam Parkı'ndaki falezlerde asansörün yanında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 23.06.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'daki falezlerde cansız beden bulundu
AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde falezlerde cansız beden bulundu.

Sahil Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar açık hava tiyatrosu yakınındaki asansörün yanında hareketsiz biri olduğunu görünce yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sırt üstü yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında sırt çantası da bulunan cesedin üzerinden Emre Yağmur'a (31) ait kimlik çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağmur'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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