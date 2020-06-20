Antalya'daki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerine verilen otomobil ilanlarından dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Antalya ve Ankara'da sahte isimlerle internet sitelerine verdikleri ilanlar için arayanları kapora alarak dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler K.K.E, M.A. ve T.K'yi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ev, iş yeri ve üstlerindeki aramada, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bin 570 dolar, 8 bin 250 lira ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, yabancı uyruklular adına alınmış SIM kartları, sahte kimlikle ilan verdikleri araçların bilgilerinin olduğu not kağıtları ele geçirildi.

Şüphelilerin farklı kentlerdeki 13 kişiyi dolandırarak 160 bin 900 lira topladıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan T.K'nin 18 ayrı suçtan toplamda 16 yıl 3 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin de "dolandırıcılık" suçundan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.