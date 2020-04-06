Antalya'daki din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

AA

İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi karşısında ülke genelinde bazı tedbirler alındığını hatırlattı.

Camilerin açık olduğunu, ancak bu süreçte cemaatle namaz kılınmadığını belirten Artan, din görevlilerinin ise vatandaşın moralini yüksek tutmak, psikolojik anlamda destek vermek amacıyla Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olduklarını kaydetti.

Osman Artan, kentteki müftülüklerine bağlı tüm personelin alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan, çarşıya, pazara çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere ve kronik rahatsızlığı olanlara destek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Din görevlilerinin sahada aktif olduğuna dikkati çeken Artan, "Şu anda Antalya'da 2 bin 700'e yakın görevlimiz var. Bu görevlilerimiz her yerde çalışmalarını sürdürüyor. Allah razı olsun kendilerinden, çok güzel çalışmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Osman Artan, kentteki din görevlilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da büyük destek verdiklerini bildirdi.

Yapılan yardımların teşvik edici olması açısından önemine dikkati çeken Artan, şöyle konuştu:

"Kampanya çerçevesinde imam arkadaşlarım, din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticilerimiz en az 200, müftü veya ilçe müftüsü arkadaşlarımız da en az 500 lira olmak üzere gönül rızasıyla destek verdiler. Biz bir sınır belirtmemize rağmen birçok görevli arkadaşımız belirttiğimiz rakamların üzerinde bir destek verdi. İmam arkadaşlarımız bu toplumun önderleri, rehberleri ve biz de bu güzel davranışı vatandaşlarımızla paylaşmak istedik."