Antalya'daki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda kuşlar takibe alınıyor

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, istasyonda gazetecilere yaptığı açıklamada, burada hem kuş yakalama faaliyetlerini yürüttüklerini hem de bölgedeki öğrencilere doğa ve çevre yönünde eğitim verdiklerini söyledi.

İstasyonda yapılan çalışmaların bir kuşun hangi coğrafyalara yayıldığını anlamak açısından önemli olduğunu belirten Kaya, "Örneğin akkuyruk sallayan 2009'da Antalya'da halkalandı, baktığımızda Finlandiya'da yakalandığını görüyoruz. Yine 2011'de istasyonumuzda halkalanan bir karatavuğun, aynı istasyon tarafından 2017'de yakalandığını, buradan da en az 6 yıl hayatını sürdürdüğü sonucunu çıkarıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl öğrencileri davet edemediklerini anlatan Kaya, ilerleyen yıllarda öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.

- Boğazkent, kuşların uzun yolculuklarındaki konaklama yeri

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kuş Halkalama İstasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç ise Boğazkent'in özellikle kuşların uzun yolculuklarında kullandıkları önemli bir konaklama alanı olduğunu dile getirdi.

Çok sayıda farklı kuş türünün bu koridoru kullanarak göç ettiğini geçmiş çalışmalarda belirlediklerini dile getiren Karaardıç, "Çalışmaları ilkbahar ve sonbahar göç dönemi olarak yürütüyoruz. İkinci dönem kuş halkalama çalışmalarına eylülde başladık. Duruma göre 15 Kasım'a kadar çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

İstasyonda, Denizli Pamukkale Üniversitesi doktora ve araştırma öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Hasan Uysal da kuş halkalama faaliyetlerinde yer alıyor.