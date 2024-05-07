Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"

"Yapılması gerekenler arasında öncelik Karagöl tahliye düdeninden Avlan Gölü'ne yaklaşık 10-15 kilometrelik daha önce açılan tahliye kanalı boyunca uygun ebatta kapalı boru veya kapalı kanal içerisinde göle ulaşıncaya kadar su kaybının da önlenerek iletim hattıyla ulaştırılması. Yağışlı mevsim dönemi boyunca Karagöl kurutma kanalından gelen ve sanayi düdeni vasıtasıyla tahliye edilen bölgeden yeteri miktarda su takviyesi yapılmasının ilgili kurumlarımızca koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi, su sorununu devamlı olarak ortadan kaldırabilir. Bu işlemin yapılması halinde Avlan Gölü'nde yıl boyunca yeteri miktarda su olması doğal hayata faydalı olacağı gibi aynı zamanda ilçenin ve bölge halkının geçim kaynaklarında da iyileşmesi sonucu artış gerçekleşecektir. Böylelikle iklim üzerine olumlu etkileriyle tarıma, ekoturizme, ornito turizmi ile göl kenarı dinlenme tesisi kurulumu ile bölgenin hem korunmasına hem de ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır."