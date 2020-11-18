Antalya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki İran vatandaşı hamile kadın ile 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.