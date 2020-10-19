Antalya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kemer-Antalya arasında yolcu taşımacılığı yapan Sinan Ufacık'ın kullandığı 07 AAB 938 plakalı minibüs ile 1 pikap ve 3 otomobil Balıkçı Barınağı mevkisinde çarpıştı.

Sürücü Ufacık ile minibüsteki yolculardan 5'i yaralandı. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan Ufacık, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan pikabın sürücüsü İsmail Bayazıt, kazanın yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Aracının kayarak refüje çarptıktan sonra yan yattığını belirten Bayazıt, diğer araçların da kayarak birbirlerine çarptığını anlattı.

Kazadan etkilenen ve yüzleriyle vücutlarında küçük çizikler olduğu görülen minibüsteki yabancı turistler, valizlerini gelen başka bir araca taşıyarak yolculuklarına devam etti.