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        Haberler Gündem Antalya'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

        Antalya'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

        Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kemer-Antalya Karayolunun 40 dakika süreyle trafiğe kapandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:35 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:35
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        Antalya'da 12 araç birbirine girdi
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        Zincirleme kaza saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesinde meydana geldi. M. A. yönetimindeki otomobil, Kemer'den Antalya istikametine giden T.G. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

        Kaza sonrası aynı istikamete giden araçların ani fren yapmasıyla 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Kemer-Antalya Karayolu 40 dakika süreyle trafiğe kapanırken, emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Antalya
        #haberler
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