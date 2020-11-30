Antalya'da zihinsel engelli 2 kardeşin yaşadığı apartmanda tahliye tartışması

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde 9 katlı, 19 daireli binanın sakinleri ile aynı apartmanın birinci katında zihinsel engelli çocukları 28 yaşındaki Habip Süleyman ve 20 yaşındaki İbrahim Kuddus ile yaşayan Kemalettin ve Fatma Kabakçı çifti arasında "aşırı gürültü" gerekçesiyle sorun yaşandı.
Bina sakinleri ile zihinsel engelli 2 çocuğu bulunan aile arasında tartışmaların artması üzerine bina sakinleri tahliye için imza topladı.
Apartmandaki 19 dairenin 17'sinde oturanların imza verdiği dilekçede "Ailenin, zihinsel engelli gençlerin gelişimi için daha uygun bir ortama taşınması" talep edildi.
- "Çocuklarımızla mutluyuz"
Bu duruma tapki gösteren, engelli çocukların babası Kemalettin Kabakçı, gazetecilere, iki çocuğunun da doğuştan zihinsel engelli olduğunu söyledi.
İki çocuğunun da kimseye zararının olmadığını öne süren Kabakçı, 4 yıl önce taşındıkları apartmanda komşularının tahliyeleri için imza toplamasıyla üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Kabakçı, "Biz çocuklarımızla mutluyuz, yirmi dört saat onlara biz bakıyoruz. Biz kiracı onlar ev sahibi diye apartmandaki bütün gürültüleri bize mal ediyorlar. Şimdi imza topladılar bizi evden çıkarmak için." diye konuştu.
Bütün hayatlarının çocuklarından ibaret olduğunu kaydeden Kabakçı, gürültü iddialarını kabul etmediğini belirtti.
Apartman sakini Elif İlter ise çocukların psikolojik ve fiziksel gelişmeleri için apartmanda yaşamalarının doğru olmadığını ileri sürdü.
- "19 dairenin 17'si ailenin binadan çıkması için imza verdi"
Ailenin daha uygun bir yerde yaşamaları ve yardıma hazır oldukları teklifinde bulunduklarını kaydeden İlter, "Bu çocukların rehabilite olması lazım. Çocuklar sürekli evden kaçıyor, çatı katına çıkıyor ve evde sürekli bir gürültü hali var. Bunlardan dolayı apartman sakinleri olarak imza topladık tahliye edilmeleri konusunda. 19 daireni 17'si ailenin binadan çıkması için imza verdi." şeklinde konuştu.
Kendisinin de engelli olduğunu aktaran apartman sakini Ruşen Göçmen ise ailenin çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini öne sürdü.
Çocukların durumuna üzüldüklerini söyleyen Göçmen, "Aileyi çok iyi anlıyoruz, psikolojik olarak da yorulduklarını da biliyoruz ama onların yeri burası değil. Devlet büyüklerinin bunlara güzel bir yer bulması lazım." ifadesini kullandı.
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