Yöresel ürünlerin tanıtımı için düzenlenen tahin yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Kaşık kullanmadan yarım kilo tahin tüketen erkeklerde Ayhan Kepçeli, kadınlarda ise Hacer Kocakaya birinci oldu. Kepçeli, üç yıldır festivale katıldığını ve iki yıldır birinci olduğunu belirterek, haftalık 2-3 kilo tahin tükettiğini söyledi. Kocakaya ise tahinin dokusunun yumuşak ve lezzetli olduğunu ifade etti.