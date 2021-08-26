Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvan iki otomobilin peş peşe çarpmasıyla hayatını kaybetti

AA

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bahçıvan olarak çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk'e (50), yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Soytürk, aynı istikamette ilerleyen Arif Yılmaz idaresindeki 07 ARA 101 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Soytürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki aracın sürücüsü de kaza sonrası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Soytürk'ün cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.