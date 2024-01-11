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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da yayaya koç saldırdı: O anlar kamerada

        Antalya'da yayaya koç saldırdı: O anlar kamerada

        Antalya Finike'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesiyle yere düştü. Kalkarak yürümeye çalışan kişinin, küçükbaş hayvanlarla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 06:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 06:22
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        Yolun karşısına geçerken koç saldırdı: O anlar kamerada
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        Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın koçun boynuz darbesi sonucu düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü. Kalkarak yürümeye çalışan kişi, tekrar üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

        Çevredeki vatandaşlar da hayvanların üzerlerine gelmesi nedeniyle koşarak iş yerine sığındı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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