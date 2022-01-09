Antalya'da yaşlı kadın tramvayın altında kaldı

İHA

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. A.G.'nin kullandığı tramvay havalimanı istikametine seyir halindeyken aniden tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Fatmana Aksu (60) çıktı. Tramvayın çarptığı Aksu, tramvayın ön kısmında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Aksu'ya ait baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

'ANİDEN FRENE BASTI AMA YAĞMURDAN DOLAYI KAYDI'

Tramvaydaki yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından ifadesi tramvay içerisinde alınan A.G.'nin ise oldukça üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen A.G.'ye az kalsın bir otomobil çarpıyordu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen A.G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Tramvaydaki yolculardan Ercan Hamdi Çakır, "Yaşlı teyze aniden önüne çıktı tramvayın. Bastonluydu. Sürücü aniden frene bastı ama yağmurdan dolayı kaydığı için çarptı. Kadın tramvayın altında kaldı" dedi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.