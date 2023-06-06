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Antalya'da yaşla adam sulama kanalında boğuldu

Antalya'da, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen 81 yaşındaki Ramazan Koç, hayatını kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da yaşlı adam kanalda boğuldu
AA

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Koç (81), ayağının kayması sonucu evinin yakınında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Koç'un cenazesi, Gebiz Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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