Yasa dışı silah ticareti: 3 tutuklama

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, evlerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.