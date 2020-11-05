Antalya'da yargılanan baba ve oğluna, kadın avukata darp ve hakaretten hapis cezası

Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Süleyman B, oğlu Yaşar B, müşteki Bengisu Başak Okuyan ile avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Yaşar B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.
Süleyman B. ise iftiraya uğradığını ve kimseye bir şey yapmadığını öne sürdü.
Olayın tanıklarından avukat Osman Gürkıvrak, olay günü duruşması olduğu için koridorda beklediğini, bu sırada yaşlı bir adamın meslektaşının arkasından hakaret ettiğini duyduğunu söyledi.
Sanıkların hakaret ederek Okuyan'ın üzerine yürümeye devam ettiğini belirten Gürkıvrak, "Sanık Süleyman B, meslektaşımın üzerine yürürken elini kaldırmıştı, ben araya girdim. Bana da tepki gösterdiler. Bu sırada koridorda bulunan başka kişiler olaya müdahale etmeye başladı." dedi.
Kararı açıklayan mahkeme hakimi, sanık Süleyman B'ya, "Hakaret, birden fazla kişiyle tehdit, kamu görevlisine hakaret ve basit yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası, sanık Yaşar B'ya ise "Hakaret, birden fazla kişiyle kamu görevlisini tehdit etme" suçundan 4 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Darbedilen avukat Okuyan, duruşma sonrası gazetecilere, sanıkların yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duymamaları nedeniyle cezalarında iyi hal, pişmanlık, lehe olan hükümlerin uygulanmadığını dile getirdi.
Sanıklara verilen cezadan memnun olduğunu anlatan Okuyan, "Daha önce şiddete uğrayabileceğimi hiç düşünmüyordum. 'Ben yaşamam, benim başıma gelmez.' diye bir şey yokmuş. Üstelik adliyedeyken henüz üzerimde cüppe varken saldırıya uğradım. Üzücü bir olay, umarım hiçbir meslektaşım ve kadın böyle bir şey yaşamaz." ifadesini kullandı.
Okuyan'ın avukatı Ersun Yıldız ise verilen cezadan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.
Antalya Barosuna kayıtlı 27 yaşındaki avukat Bengisu Başak Okuyan, 17 Mart'ta eşi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan kadının avukatı olarak katıldığı duruşma sonrası müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedilmiş, yaşanan olay ise adliyenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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