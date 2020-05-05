Antalya'da yaralı bulunan sokak köpeği tedavi edildi

Alacami Mahallesi'nde, bir köpeğin başından ve ayağından yaralı olduğunu görenler durumu Serik Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz'ın ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdüğü köpek tedaviye alındı.
Ayşegül Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yaşında Alman kurdu olduğu belirlenen köpeğe kesici aletle işkence yapıldığı iddiaları üzerine şikayetçi olacaklarını bildirdi.
Hayvana şiddet olaylarına üzüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Bu konunun bir an önce yasallaşması lazım. Hayvanları öldürenlere ya da işkence edenlere hapis cezası verilmesi lazım. Caydırıcı olması için bu çok önemli." ifadesini kullandı.
Veteriner Faruk Ogan ise köpeğin yaralarının derin olduğu bilgisini verdi.
Ayak bölgesindeki açık yaranın dikişle kapatılamadığını belirten Ogan, köpeğin baş kısmındaki yaklaşık 20 santimetrelik kesiği dikmeyi başardıklarını kaydetti.
Ogan, "Şu anda enfeksiyon yok. Köpeğin genel durumu da çok iyi. Parazit uygulamalarını da yaptık. Ayağındaki yara geç iyileşecek. Gerekli ilaçları ve tedaviyi uyguluyoruz. Artık sahiplenecek bir gönüllü bekliyoruz." dedi.
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