Antalya'da yangın paniği: 6 çocuğu itfaiye kurtardı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katından duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina altında bulunan evcil hayvan dükkanının kapsını da kırdı. Çevredekiler içeride bulunan hayvanları güvenli bölgeye tahliye etti.
İTFAİYE EKİPLERİ 6 ÇOCUĞU MERDİVENLE İNDİRDİ
Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan apartman sakinleri de etkilendi. Üst katta oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayanların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile binada bulunan 6´ı çocuğun tahliyesini sağladı. İtfaiye eri, büyük korku yaşayan çocuklara sarılarak güvenli bölgeye gelmelerini sağladığı görüldü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından binaya giren ekipler, dumandan etkilenen bir kadını dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulansa aldı.
KUŞLAR KURTARILDI, 1 KEDİ ÖLDÜ
Yangının çıkmasıyla binanın giriş katında bulunan evcil hayvan dükkanında bulunan hayvanlar da dumandan etkilendi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak hayvanların vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarılmasını sağladı. Vatandaşlar yoğun dumana rağmen dükkana girerek kuşları ve içeride bulunan hayvanları dışarı çıkardı. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken, gözlerine su dökerek tekrar hayvanların dışarıya çıkartılmasına yardımcı oldu. Tüm çabalara rağmen 1 kedinin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının bodrum katında yer alan elektrik panosundan çıktığı üzerine duruyor.
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