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Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulunması

Antalya'da eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan emekli polis memuru, adliyeye sevk edildi.

29.09.2020 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulunması
AA

Adli tıptaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan Yalçın'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı morguna götürüldü.

Yalçın'ın cenazesi ise Uncalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B. adliyeye sevk edildi.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün çıkan yangın söndürüldükten sonra kısmen yanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Bölgede yapılan incelemede cesedin, 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirlemiş, emekli polis memuru H.B. gözaltına alınmıştı. Zanlının, emniyette Yalçın'ı darbederek öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürülmüştü.

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