Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulunması

Adli tıptaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan Yalçın'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı morguna götürüldü.

Yalçın'ın cenazesinin, burada kılınacak cenaze namazının ardından Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün çıkan yangın söndürüldükten sonra kısmen yanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Bölgede yapılan incelemede cesedin, 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirlemiş, emekli polis memuru H.B. gözaltına alınmıştı. Zanlının, emniyette Yalçın'ı darbederek öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürülmüştü.