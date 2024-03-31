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        Haberler Gündem Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor

        Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor

        Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan yabancılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:58
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        • 1

          Yaklaşık 125 bin yerleşik yabancının yaşadığı kentte, yabancı seçmenler de sabah saatlerinden itibaren 5 yıl görev alacak yerel yöneticiler için tercihlerini yapıyor.

        • 2

          Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Almanya ve Kırgızistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelerek Antalya'ya yerleşen ve vatandaşlık hakkını alan yabancılar da bugün sandık başına gitti.

        • 3

          Ağırlıklı olarak Alanya, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, kendileri için belirlenen okullara giderek oylarını kullanıyor.

        • 4

          Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşadığını ve güzel bir ortamda kendilerine verilen seçmen hakkını kullandıklarını söyledi.

        • 5

          Antalya'nın kendileri için ikinci memleket olduğunu dile getiren Balcı, "Biz de yaşadığımız yerde görev alacak yöneticiler için karar hakkımızı kullandığımız için mutluyuz. Oy kullanırken birincisi parti neyi anlatıyor, ikincisi adayın kapasitesi yeterli mi, üçüncüsü de topluluk ne kadar destek veriyor? Bu kriterleri değerlendiriyorum. Türkiye her sene daha iyiye gidiyor, şehirlerimiz güzelleşiyor. Güzel bir seçim olsun, seçim sonrası da şehrimize gerekli desteği verelim." diye konuştu.

        • 6

          Alanya ilçesinde yabancı seçmenler de sandık başına giderek oy kullandı.

        • 7

          Mahmutlar Mahallesi'nde Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Kazakistan uyruklu Aygül Dautbayeva, gazetecilere, 12 yıldır Türkiye'de çok rahat bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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