Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor

Antalya'nın kendileri için ikinci memleket olduğunu dile getiren Balcı, "Biz de yaşadığımız yerde görev alacak yöneticiler için karar hakkımızı kullandığımız için mutluyuz. Oy kullanırken birincisi parti neyi anlatıyor, ikincisi adayın kapasitesi yeterli mi, üçüncüsü de topluluk ne kadar destek veriyor? Bu kriterleri değerlendiriyorum. Türkiye her sene daha iyiye gidiyor, şehirlerimiz güzelleşiyor. Güzel bir seçim olsun, seçim sonrası da şehrimize gerekli desteği verelim." diye konuştu.