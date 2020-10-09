Antalya'da yaban keçilerini avlayan kişiye 55 bin 554 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri, ilçede kaçak avcılara yönelik denetim yaptı.

İhbar üzerine Çukurköy Mahallesi'ne giden ekipler, yaban keçisi avlayan kişiyi yakaladı.

Yanında silahla vurulmuş 2 yaban keçisi bulunan kişi hakkında "av ile yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler" kapsamında işlem yapıldı, toplam 55 bin 554 lira ceza uygulandı.