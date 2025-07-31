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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da vaşak ölüsü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da Konya yolu üzerinde vaşak ölüsü bulundu

        Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında kara yolunda vaşak ölüsü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:38
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        Antalya'da vaşak ölüsü bulundu
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        Antalya-Konya kara yolunun Akseki'ye bağlı Gidengelmez Dağları eteklerindeki Tınaztepe mevkisinde bugün sabah saatlerinde vaşak ölüsü bulundu.

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        Bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kara yolu üzerinde yatar vaziyetteki vaşağı görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Vaşağın bölgeden alınması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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        #antalya haberler
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        #Son dakika haberler
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