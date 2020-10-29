Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, K.G, R.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen İ.Ö. ve R.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.