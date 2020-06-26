Antalya'da uyuşturucu ticareti davasında sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Arif E'nin (64) avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 11 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Temmuz 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Arif E. tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.