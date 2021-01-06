Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

F.K. ve Y.Ö'nün otomobille kente esrar getireceği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.

Aksu ilçesinde durdurulan araçtaki aramada, paketler halinde 17 kilo 680 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki F.K. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.