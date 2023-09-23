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        Haberler Gündem Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram skunk ele geçirildi - Güncel haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:55
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından il dışından kente uyuşturucu getiren zanlının aracı durdurularak arama yapıldı.

        Araçta ve şüphelinin üzerinde toplam 5 kilo 300 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

        Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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