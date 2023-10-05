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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:39
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezi ve Alanya ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona,40 ekipten oluşan 200 personel, 4 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 deniz unsuru ve 1 helikopter katıldı.

        Adreslerde yapılan aramada 15 tabanca, 4 kilogram esrar, 1 kilo 350 gram skunk, 200 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, sorgusu yapılan 65 araçtan 19una ise cezai işlem uygulandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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