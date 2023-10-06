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Antalya Havalimanı apron bölgesinde bulunan elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar bir süre durduruldu.

DHA'da yer alan habere göre havalimanına iniş yapacak uçaklar başka bir havalimanına yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya Havalimanı'na iniş ve havalimanından kalkış yapamadı. Kalkış yapacak uçaklarda saatlik rötar meydana gelirken iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.

Arızanın kısa sürede giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arızanın giderilmesinin ardından havalimanında uçuşlar tekrar başladı.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir