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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da son dakika gelişmesi! Uçuşlar durduruldu... - En son haberler

        Antalya Havalimanı'nda uçuşlar uçuşlar tekrar başladı

        Antalya Havalimanı'nda elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Havalimanına iniş yapacak uçaklar bir süre başka bir havalimanına yönlendirildi. Arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:38
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        Antalya'da uçuşlar tekrar başladı
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        Antalya Havalimanı apron bölgesinde bulunan elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar bir süre durduruldu.

        DHA'da yer alan habere göre havalimanına iniş yapacak uçaklar başka bir havalimanına yönlendirildi.

        Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya Havalimanı'na iniş ve havalimanından kalkış yapamadı. Kalkış yapacak uçaklarda saatlik rötar meydana gelirken iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.

        Arızanın kısa sürede giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arızanın giderilmesinin ardından havalimanında uçuşlar tekrar başladı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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